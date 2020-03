Streit eines Pärchens bringt Mann beinahe ins Gefängnis

Neumünster. Der lautstarke Streit mit seiner Partnerin über die Tapeten der künftigen Wohnung in Neumünster hätte für einen 23-Jährigen beinahe im Gefängnis geendet. Bundespolizisten waren am Dienstag eingeschritten, weil der Streit auf einem Bahnsteig in eine körperliche Auseinandersetzung überzugehen drohte, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten ließen sich die Ausweise zeigen und stellten fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorlag. Weil er auf der Dienststelle kurze Zeit später aber die fällige Geldstrafe für eine Verurteilung wegen Betrugs in Höhe von 1745,50 Euro begleichen konnte, kam der Mann wieder auf freien Fuß. Anderenfalls hätte er für 140 Tage ins Gefängnis gemusst.