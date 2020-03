Bürgermeister von Timmendorfer Strand droht die Abwahl

Timmendorfer Strand. Dem Bürgermeister von Timmendorfer Strand, Robert Wagner, droht die Abwahl. Das Vertrauen in den parteilosen Verwaltungschef sei nachhaltig gestört, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von SPD, FDP, Grünen, der Wählergemeinschaft Unabhängiger Bürger (WUB) und dem Bürgerbündnis Neue Perspektive (BBNP). Die Kommunalpolitiker werfen Wagner unter anderem einen rüden Umgangston mit Mitarbeitern, eine verfehlte Kommunikationspolitik und eigenmächtiges Handeln vor.

Fünf der sechs Parteien und Wählergemeinschaften in der Gemeindevertretung wollen in der nächsten Sitzung des Gremiums am 26. März ein Abwahlverfahren gegen ihn einleiten.

Wagner ist seit dem 1. Juli 2018 Bürgermeister von Timmendorfer Strand. Wenn die Gemeindevertretung dem Abwahlantrag zustimme, würde er mit sofortiger Wirkung beurlaubt, sagte der Fraktionsvorsitzende der WUB, Andreas Müller. Das letzte Wort hätten dann die Bürger. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.