HSV-Profi Fein: "Haben noch alles in der Hand"

Hamburg. Adrian Fein vom Hamburger SV lässt sich von den letzten Negativerlebnissen in der 2. Fußball-Bundesliga nicht beirren. "Wir haben noch alles selbst in der Hand und müssen uns als Einheit darauf besinnen, was wir können", sagte der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler am Dienstag.

Nach den Niederlagen im Stadtderby gegen den FC St. Pauli (0:2) und bei Erzgebirge Aue (0:3) haben die Hamburger als Tabellendritter neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Arminia Bielefeld. Auf den zweitplatzierten VfB Stuttgart sind es drei Zähler. Der Vorsprung auf den viertplatzierten 1. FC Heidenheim beträgt ebenfalls drei Punkte.

Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) steht für die Mannschaft von HSV-Trainer Dieter Hecking das Heimspiel gegen Jahn Regensburg auf dem Programm. "Wir denken an das nächste Spiel, denken positiv, wollen unbedingt gewinnen", sagte Fein, der nach seiner Jochbein-Verletzung beim Spiel in Aue mit einer Spezialmaske sein Comeback gegeben hatte.