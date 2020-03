Kassen: 2,3 Milliarden Euro für Krankenhausbehandlungen

Hamburg. Für stationäre Behandlungen in den Hamburger Krankenhäusern stellen die gesetzlichen Krankenkassen in diesem Jahr insgesamt 2,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Auf diesen Finanzrahmen haben sich Krankenkassen und die Hamburgische Krankenhausgesellschaft geeinigt, wie der Verband der Ersatzkassen am Dienstag in der Hansestadt mitteilte.

1,8 Milliarden sind demnach für die Behandlungskosten der Patientinnen und Patienten vorgesehen. Hinzukomme in diesem Jahr erstmals die gesonderte Vergütung für Pflegepersonalkosten. Insgesamt stellten die Krankenkassen in diesem Jahr damit 100 Millionen Euro mehr bereit als 2019. Die zusätzlichen Millionen seien zweckgebunden für die Patientenversorgung gedacht - für Investitionen in die Krankenhäuser sei weiterhin die Stadt Hamburg zuständig, hieß es.