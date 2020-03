Auto kollidiert bei Oldenburg in Holstein mit Zug

Oldenburg. Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Regionalzug ist am Dienstag in Oldenburg im Kreis Ostholstein der Fahrer verletzt worden. An einem mit Blinklicht gesicherten Bahnübergang sei das Auto seitlich gegen den Zug gefahren und auf eine Grünfläche geschleudert worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Autofahrer wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Die rund 30 Fahrgäste des Zuges wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Der Zug war nach Angaben einer Bahnsprecherin auf dem Weg von Puttgarden nach Lübeck. Der Zugverkehr wurde vorübergehend unterbrochen, die Bahn setzte Ersatzbusse ein.