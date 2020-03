Neuer Problem-Wolf in Schleswig-Holstein?

Kiel. Schleswig-Holsteins Schäfer haben Angst vor einem neuen Problem-Wolf. Mitten in der Lammzeit sind in den vergangenen Tagen an der Westküste mehrfach Schafe gerissen worden, wie die Eiderstedt's Wolf-Info-Kontaktgruppe mitteilte. Zuletzt waren es demnach am Montag zwei Tiere auf einer Koppel in Quickborn im Kreis Dithmarschen. Ob tatsächlich ein Wolf hinter den Attacken steckt, sei bislang unbekannt, sagte am Dienstag Patrick Tiede vom schleswig-holsteinischen Umweltministerium. Rissgutachter des Senckenberg Forschungsinstituts hätten DNA-Proben genommen. "Die Ergebnisse der Untersuchungen werden uns Auskunft geben, ob die Schafe von einem Wolf oder einem anderen Tier gerissen wurden", sagte Tiede. Sie werden vermutlich in der kommenden Woche vorliegen.

Zur Zeit lebt ein Wolf in Schleswig-Holstein: Es sei "eine Wölfin im Forst Segeberg, von der wir nach wie vor ausgehen, dass sie da ist sie. Sie reißt vor allen Dingen aber Wildtiere", sagte Tiede. Aktuelle Erkenntnisse über so genannte Durchzieher - also Wölfe, die Schleswig-Holstein lediglich durchqueren - gebe es nicht.