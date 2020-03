Flensburgs Handballer am 18. März gegen Montpellier

Flensburg. Die Spieltermine der Handballer der SG Flensburg-Handewitt für das Achtelfinale in der Champions League stehen fest. Wie der Club am Dienstag mitteilte, bestreitet der deutsche Meister sein Heimspiel gegen Montpellier HB am 18. März und muss am 29. März in Frankreich antreten. Beide Partien werden um 19.00 Uhr angepfiffen.

Sollte den Flensburgern der Sprung in das Viertelfinale gelingen, würde es gegen den Champions-League-Rekordsieger FC Barcelona aus Spanien gehen. Der Nordrivale THW Kiel hatte sich als Gruppensieger der Vorrunde bereits für das Viertelfinale qualifiziert.