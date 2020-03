Kickboxer Atti kämpft in Hamburg um EM-Titel

Hamburg (dpa/lno) – Kickboxer Coco Atti wird in seiner Heimstadt Hamburg am 11. April im Rahmen einer Kampfsportgala um den EM-Titel des World Boxing Council im Thaiboxen (WBC Muaythai) kämpfen. Gegner in der Wandsbeker Sporthalle ist der dreimalige dänische Meister Nicolai Bartholin.

"Es ist eine große Ehre, hier um die Europameisterschaft dieses renommierten Verbandes kämpfen zu dürfen", sagte der 22-jährige Atti, der seit seinem 14. Lebensjahr in Hamburg lebt: "Die Vorbereitungen mit meinem Trainer Ralf Stege laufen bereits auf Hochtouren. Ich kann es kaum erwarten, gegen Bartholin in den Ring zu steigen", ergänzte der gebürtige Togolese.

Zudem steht bei der Gala der Kampf um die Deutsche Kickbox-Meisterschaft der World Kickboxing and Karate Union (WKU World) auf dem Programm. Hier kommt es zum Duell zwischen dem Hamburger Eddy Ocran und Daniel Eckert aus Bremen.