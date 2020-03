Weiterer Fall einer Infektion mit dem neuen Coronavirus

Bad Oldesloe. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen in Schleswig-Holstein ist auf vier gestiegen. Am Montagabend wurde die Infektion einer Person aus Ammersbek (Kreis Stormarn) bestätigt, wie der Kreis am Dienstag mitteilte. Diese Person weise keine Symptome auf, war aber von einer Reise aus einem Risikogebiet zurückgekehrt und befindet sich auf Anordnung des Gesundheitsamtes in häuslicher Isolation. Weil sie seit ihrer Rückkehr keine wesentlichen Kontakte hatte, gelten weitere Ansteckungen laut der Behörde als nicht wahrscheinlich.

Zuvor waren drei Fälle im Kreis Segeberg, in Lübeck und im Kreis Herzogtum Lauenburg bestätigt worden. Das Gesundheitsministerium in Kiel ging von einer Größenordnung von etwa "100 in Abklärung befindlicher Verdachtsfälle" aus. Im Moment zirkuliert das Virus den Angaben zufolge noch nicht in Schleswig-Holstein.