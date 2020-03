Drei Michelin-Sterne für Hamburger Restaurant "The Table"

Hamburg. Kevin Fehling bleibt mit seinem Hamburger Restaurant "The Table" in der Hafencity weiter an der Spitze der Sterne-Köche in Hamburg. Wie schon in den Vorjahren wurde er in der am Dienstag veröffentlichten Deutschland-Ausgabe des Restaurantführers "Guide Michelin" 2020 mit drei Sternen ausgezeichnet. Nur zehn Restaurants in Deutschland durften sich über die Höchstwertung freuen.

Insgesamt können im neuen Michelin-Führer zehn weitere Hamburger Restaurants Sterne vorweisen. Vier Restaurants wurden mit zwei Sternen ausgezeichnet: das "Bianc" (neu), das "Haerlin", das "Jacob's Restaurant" und das "Süllberg - Seven Seas". Jeweils einen Stern erhielten die Lokale "100/200", "Le Canard nouveau" (neu), "Landhaus Scherrer", "Petit Amour", "Piment" und "Se7en Oceans". Das "Jellyfish", das "Lakeside" und das "Trüffelschwein" haben ihre Sterne verloren.

Die für Dienstag geplante Sterneverleihung in Hamburg musste wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt werden. Als Grund nannte Michelin Europe North in einer Mitteilung die gesundheitlichen Risiken für die Teilnehmer. Zu der in der Hamburger Handelskammer geplanten Veranstaltung waren rund 400 Besucher aus der Spitzengastronomie erwartet worden.