Hamburg. In ganz Deutschland steigt die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus und die Angst vor einer Ansteckung. In Apotheken werden Desinfektionsmittel knapp. Atemschutzmasken sind ausverkauft, Großveranstaltungen werden abgesagt. Alle wichtigen Nachrichten für Norddeutschland lesen Sie hier im Newsblog:

"100 in Abklärung befindliche Verdachtsfälle" im Norden

Zuvor waren drei Fälle im Kreis Segeberg, in Lübeck und im Kreis Herzogtum Lauenburg bestätigt worden. Das Gesundheitsministerium in Kiel ging von einer Größenordnung von etwa „100 in Abklärung befindlicher Verdachtsfälle“ aus. Im Moment zirkuliert das Virus den Angaben zufolge noch nicht in Schleswig-Holstein.

Vierter Fall in Schleswig-Holstein bestätigt

Im Kreis Stormarn gibt es jetzt den ersten bestätigten Corona-Fall. Montagabend kam die Bestätigung des Diagnoseergebnisses. Die Frau aus Ammersbek ist von einer Reise aus einem Risikogebiet zurückgekehrt und befindet sich seit ihrer Reise-Rückkehr auf Anordnung des Gesundheitsamtes in häuslicher Isolation. Sie wurde gleich nach ihrer Ankunft am Hamburger Flughafen getestet und isoliert. Sie hat zurzeit keine Symptome. Da sie seit ihrer Rückkehr keine wesentlichen Kontakte hatte, sind weitere Ansteckungen nicht wahrscheinlich.

Wegen Coronavirus Veranstaltungen abgesagt

Wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus hat der Seehafen Kiel die für Mittwoch geplante Eröffnung eines neuen Kreuzfahrtterminals abgesagt. Dies bestätigte ein Sprecher am Dienstag. Zuvor hatten mehrere regionale Medien darüber berichtet. Die Ankunft des ersten Kreuzfahrtschiffes in der neuen Saison sei nach wie vor für den 26. April geplant, sagte der Hafensprecher.

Die AfD in Schleswig-Holstein verschiebt ihren für den 29. März in Henstedt-Ulzburg geplanten Landesparteitag. In einem Schreiben an die Mitglieder begründet der Landesvorstand die Entscheidung mit der Ansteckung eines Bewohners der Gemeinde im Kreis Segeberg mit dem neuartigen Coronavirus. Die Gesundheit der Mitglieder habe unbedingten Vorrang. „Wir streben einen neuen Termin noch vor den Sommerferien an, jedoch nicht vor Ende Mai wegen des Bundesparteitages im April.“

Ärzteverband: Coronavirus für Kinder keine große Gefahr

Das neuartige Coronavirus ist für die allermeisten Kinder nach Angaben des niedersächsischen Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte keine große Gefahr. „Es betrifft in seinem komplizierten Verlauf vor allem ältere Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen. Dies sollten sich die Eltern immer wieder bewusst machen“, sagte die Verbandssprecherin und Ärztin Tanja Brunnert aus Göttingen.

Die Kinder- und Jugendarztpraxen in Niedersachsen erleben Brunnerts Angaben zufolge derzeit einen vergleichbaren Ansturm wie sonst in dieser Jahreszeit. „Wir sehen viel Influenza, grippeähnliche Erkrankungen, Magen-Darm-Infekte, Streptokokkeninfektionen und Hand-Mund-Fuß-Krankheit.“ Die Angst vor dem Virus Sars-CoV-2, das die Krankheit Covid-19 auslösen kann, führe allerdings zu einer gewissen Unsicherheit bei den Eltern.

Die Ärztinnen und Ärzte versuchen Brunnert zufolge grundsätzlich, Eltern in ihrem Selbstbewusstsein stärken, mit banalen Infekten ihrer Kinder auch allein zurecht zu kommen. Allerdings müssten Eltern häufig mit ihren Kleinen in die Praxis kommen, da sie eine ärztliche Bescheinigung für ihren Arbeitgeber brauchen.