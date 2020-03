Drei Verletzte nach Auseinandersetzung in Landesunterkunft

Rendsburg. Bei einer Schlägerei in der Rendsburger Landesunterkunft für Flüchtlinge sind am Sonntag drei Bewohner verletzt worden. Zwei Männer wurden mit einer Stichverletzung am Arm und einer mit einer Platzwunde am Kopf stationär in Krankenhäuser in Rendsburg und Kiel gebracht, wie die Polizeidirektion Rendsburg am Montag mitteilte. Die Einsatzkräfte waren mit mehr als zehn Streifenwagen aus Rendsburg und dem Umland sowie aus Gettorf und Kiel vor Ort. Sie nahmen einen 28 Jahre altern Algerier einen 19-jährigen Afghanen vorübergehend in Gewahrsam, und beschlagnahmten zwei Messer. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung gab es zunächst keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gestalten sich unter anderem wegen der Sprachbarrieren schwierig, hieß es.