Auto überschlägt sich: Unfallfahrzeug durch Zufall entdeckt

Norderstedt. Ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Hamburg ist bei einem Unfall in Norderstedt im Kreis Segeberg lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten hatten das auf dem Dach liegende Fahrzeug zufällig am Sonntag während einer Streifenfahrt entdeckt. Vermutlich war das Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen.