Bundespolizei im Norden jetzt mit Bodycams im Streifendienst

Kiel. Bundespolizisten können jetzt in Kiel, Lübeck und Puttgarden mit Videokameras am Körper Streife gehen. 18 sogenannte Bodycams seien für die Inspektion Kiel angeschafft worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Nun könne die Nutzung im regulären Dienstbetrieb starten. Seit 2017 führt die Bundespolizei nach und nach "Bodycams" ein. Diese werden vor allem im Kontroll- und Streifendienst eingesetzt. Die bisherigen Erfahrungen bestätigten eine deeskalierende Wirkung, hieß es.

Die aufgezeichneten Daten werden nach 30 Tagen automatisch gelöscht. Werden Aufnahmen für Ermittlungsverfahren benötigt, kann eine Löschung verhindert werden. Die Inspektionen Flensburg und Kiel sind der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt zugeordnet, die auch für Mecklenburg-Vorpommern sowie Nord- und Ostsee zuständig ist. Sie erledigt grenz-, bahn-, schifffahrts- und umweltpolizeiliche Aufgaben.

Auch bei der Landespolizei im Norden sind Tests von "Bodycams" positiv ausgefallen. Für einen regulären Einsatz hier muss noch das Polizeigesetz geändert werden. Das Verfahren läuft.