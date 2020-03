Henstedt-Ulzburg wählt Bürgermeister: Höhere Wahlbeteiligung

Henstedt-Ulzburg. Trotz der Infektion eines Bewohners in Henstedt-Ulzburg mit dem neuen Coronavirus ist die Beteiligung an der Bürgermeisterwahl am Sonntag höher ausgefallen als vor sechs Jahren. Nach Angaben der Gemeinde gaben 45,9 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab. 2014 waren es 43,2 Prozent. Zur neuen Bürgermeisterin wurde die von der SPD unterstützte Ulrike Schmidt (46) gewählt, die sich mit 53,2 Prozent klar gegen drei Konkurrenten durchsetzte. Amtsinhaber Stefan Bauer (parteilos) war nicht wieder angetreten.