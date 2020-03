Wechselhaftes Wetter bei milden Temperaturen im Norden

Hamburg/Kiel/Schwerin. Den Norden erwartet für den Anfang der Woche wechselhaftes Wetter bei Temperaturen bis zu 10 Grad. Der Montag starte überwiegend trocken, am Abend sei bei mäßigem Wind aus Südost mit Regen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad. In der Nacht zu Dienstag kühle es auf 3 bis 0 Grad ab. In Mecklenburg-Vorpommern sei mit Bodenfrost zu rechnen.

Am Dienstag bleibe es bei frischem Wind aus Südwest und Höchstwerten um 8 Grad regnerisch. In der Nacht zu Mittwoch könne sich bei Tiefstwerten um den Gefrierpunkt im südöstlichen Schleswig-Holstein auch Schnee unter die Regenschauer mischen.