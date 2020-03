Paketstationen in Hamburger Bahnhöfen: Erste Boxen sind da

Hamburg. Wer sich ein Paket schicken lassen will, kann die Ware in Hamburg demnächst direkt am Bahnhof in Empfang nehmen. Dazu gibt es nach Bahn-Angaben an rund 20 Stationen, darunter Altona, eine "Hamburg Box", die von Zustellern beliefert werden kann. Heute wird das Pilotprojekt der mit einer App zu öffnenden Box am S- und U-Bahnhof Hamburg-Barmbek vorgestellt und dort eine "Hamburg Box" enthüllt.

An dem Projekt beteiligt sind neben der Deutschen Bahn das Technologie-Start-up Parcellock, die Paketdienste DPD und Hermes sowie die Hamburger Hochbahn. Abholer müssen sich bei Parcellock registrieren und eine App herunterladen. Der Zustellservice sei für den Abnehmer kostenlos.