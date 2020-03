Deutsche Taekwondo-Kämpfer bleiben ohne Gesamtsieg

Hamburg. Die deutschen Taekwondo-Kämpfer sind bei den German Open in Hamburg ohne Sieg geblieben. Dafür standen in den jeweils acht Gewichtsklassen der Männern und Frauen sechs zweite sowie sieben dritte Plätze zu Buche. Mit einer Enttäuschung endete das Turnier für Ex-Weltmeister Alexander Bachmann. Der Stuttgarter verlor seinen Auftaktkampf und schied früh aus. "Wir haben hier viele Medaillen gewonnen, aber das i-Tüpfelchen, das hat gefehlt", sagte Männer-Bundestrainer Georg Streif.

Bachmann, der bislang als einziger Deutscher für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert ist, sagte nach seinem verlorenen Auftaktkampf gegen den Spanier Ivan Martinez Garcia: "Ich bin noch nicht wieder zu einhundert Prozent fit." Der 25-Jährige hatte sich im Dezember einen Mittelhandbruch zugezogen und ist erst seit Januar wieder im Training.

Das Turnier in Hamburg hatte als eine von drei Veranstaltungen in Europa einen G2-Status. Dieser besondere Status wird in Europa nur sehr selten vergeben. Aufgrund des neuartigen Coronavirus hatten aber vor allem Topkämpfer aus Asien kurzfristig abgesagt.