Poseidon-Wasserballer machen Playoff-Teilnahme perfekt

Hamburg. Die Wasserball-Männer vom SV Poseidon Hamburg können für die kommende Saison in der Bundesliga planen. Mit dem 14:11 (2:2, 4:4, 1:3, 7:2)-Sieg gegen den Düsseldorfer SC am Samstag in der heimischen Inselparkhalle hat das Team die Playoff-Teilnahme bereits sicher. In der B-Gruppe liegen die Hamburger drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde auf dem zweiten Platz. Gegen den Tabellenletzten DSC taten sich die Hanseaten allerdings lange Zeit schwer und kamen erst im Schlussviertel zum Erfolg.

"Wir haben die nötige Spannung erst im vierten Viertel gefunden, vorher zu viele Chancen liegen gelassen und auch schwach verteidigt", sagte Mannschaftskapitän Patrick Weik. Hannes Glaser war mit sieben Treffern bester Poseidon-Spieler.