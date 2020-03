Brand in Mehrfamilienhaus in Hamburg Neugraben-Fischbek

Hamburg. Im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Das Feuer sei am Samstagabend in einer Wohnung im zweiten Stockwerk des Hauses ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Drei in der Wohnung lebende Menschen mussten über den Balkon mit einer Drehleiter gerettet werden. Durch das verrauchte Treppenhaus brachten die Einsatzkräfte fünf weitere Menschen ins Freie. Sieben andere Bewohner des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses hatten sich selbstständig in Sicherheit gebracht. Alle Betroffnen blieben unverletzt und wurden vor Ort in einem Bus des Hamburger Verkehrsverbunds versorgt. Die Feuerwehr löschte den Brand und entlüftete anschließend das Gebäude. Das Obergeschoss mit 15 Wohnungen ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.