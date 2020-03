Hamburg. In Hamburg weht seit Sonnabendabend ein kräftiger Wind. Der Deutsche Wetterdienst hat für Sonntag bis 16 Uhr sogar eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Schon am Sonntagmorgen hatte das stürmische Wetter in der Hansestadt gravierende Folgen: Ein etwa 30 Meter hohes Gerüst am Bunker auf dem Heiligengeistfeld wackelte bedenklich und drohte einzustürzen. Deshalb wurde beschlossen, dass das Gerüst abgebaut werden muss.

Gerüst am Bunker drohte einzustürzen

Das Gerüst am Bunker hatte sich zum Teil bereits von der Wand gelöst. Die Feuerwehr war für eine Gefährdungseinschätzung vor Ort, wie ein Sprecher am Sonntagmorgen bestätigte. Sie riet dazu, das Gerüst durch die Fachfirma abbauen zu lassen. Diese Arbeiten haben am frühen Sonntagvormittag begonnen.

Infos rund um das Thema Wind und Sturm:

Starker Wind (Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten): 40 bis 45 km/h

Stürmischer Wind (Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien): 65 bis 70 km/h

Sturm (Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern): 75 bis 85 km/h

Schwerer Sturm (Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern): 90 bis 100 km/h

Orkanartiger Sturm (Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden): 105 bis 115 km/h

Das Gerüst stehen zu lassen, wäre auch deshalb heikel gewesen, weil am Sonntag um 13.30 Uhr der FC St.Pauli gegen Osnabrück im Millernstorstadion spielt. Zahlreiche Fußballfans gehen deshalb am Bunker vorbei. Würde das Gerüst komplett kippen, wären viele Menschen in Gefahr.