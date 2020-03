Premiere in Dithmarschen bei Landesstraßen-Sanierung

Barlt. In Schleswig-Holstein wird erstmals eine Landesstraße in einer sogenannten Paketlösung saniert. Die Baufirma übernimmt nicht nur die Sanierung der L173 und L144 im Kreis Dithmarschen, sondern zugleich sämtliche Planungen und für 30 Jahre auch die Unterhaltung der 16 Kilometer langen Strecke. Diese verläuft parallel zur B5 zwischen St. Michaelisdonn und Brunsbüttel.

"Der Weg über einen Funktionsbauvertrag kann nach unserer Einschätzung erheblich dazu beitragen, die Abläufe bei öffentlichen Bauvorhaben zu verschlanken und damit Zeit und Planungssicherheit zu gewinnen", sagte Verkehrs-Staatssekretär Thilo Rohlfs im Blick auf den ersten Spatenstich am Montag. Der Gesamtauftrag inklusive der 30-jährigen Unterhaltung der Strecke beläuft sich auf 33 Millionen Euro. Die reine Sanierung kostet rund 24 Millionen Euro und soll innerhalb von zehn Monaten abgeschlossen werden, also bis zum Ende des Jahres. Der Autoverkehr wird in den nächsten Monaten über die Bundesstraße 5 zwischen Brunsbüttel und St. Michaelisdonn umgeleitet.