Jan Delay freut sich über seine Fahrerlaubnis

Hamburg. Der 44-jährige Musiker Jan Delay hat eigenen Angaben zufolge seinen Führerschein gemacht. Wie Delay auf seinem Instagram-Account berichtete, sei er nun nach Tagen mit "Schweißrücken, Übelkeit und Trockenmaul" erleichtert. Er dankte in dem Post vom Freitag seinem Fahrlehrer Steffen und gab gleichzeitig eine Warnung an die Verkehrsteilnehmer im Raum Hamburg und Berlin ab: "Äußerst vorsichtig fahren: Ich könnte unterwegs sein." Auf Instagram zeigte er ein Foto, das ihn mit ausgestreckten Armen und wahrscheinlich der Bestätigung für die bestandene Prüfung in der Hand vor einem Fahrschulwagen zeigt.