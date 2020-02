Regiestar Yael Ronen macht "(R)Evolution" am Thalia Theater

Hamburg. Eine Welt, in der sich die Figuren mit den Herausforderungen der nächsten Evolutionsstufe, dem Homo Digitalis, konfrontieren müssen: Darum geht es laut der Website-Ankündigung des Hamburger Thalia Theaters bei der Premiere (Samstag/19.30 Uhr) in Yael Ronens tragikomischem Bühnenprojekt "(R)Evolution - Eine Anleitung zum Überleben im 21. Jahrhundert". Künstliche Intelligenz, virtuelle Realitäten und die Bedeutungslosigkeit des Einzelnen sind einige der Aspekte, die Ronen - langjährige Hausregisseurin am Maxim-Gorki-Theater Berlin - zusammen mit dem Ensemble gestaltet hat.

Grundlage des Abends ist das Buch "21 Lektionen für das 21. Jahrhundert" (2019) des israelischen Historikers Yuval Noah Harari. Zu den Darstellern gehören Marina Galic, André Szymanski und Dimitrij Schaad.