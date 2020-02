Coronavirus-Fall: Keine Einschränkungen in Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg. Die Infektion eines Bewohners von Henstedt-Ulzburg mit dem neuartigen Coronavirus hat nach Angaben der Stadt bisher keine Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Folge. So gebe es auch keine Straßensperrungen oder ähnliches, sagte Bürgermeister Stefan Bauer (parteilos) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir reden über einen Einzelfall."

Es gebe derzeit keinerlei Hinweise, dass die Stadt in den Katastrophenschutzmodus gehen müsse. "Auch die Bürgermeisterwahl am Sonntag findet statt", sagte Bauer. Er trete zur Wahl nicht wieder an. Bauer rief die Bewohner der Stadt im Kreis Segeberg auf, besonnen und ruhig zu bleiben und die Verhaltensregeln des Robert-Koch-Instituts zu befolgen.

Der infizierte Mann, ein Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), befindet sich laut Kieler Gesundheitsministerium in Henstedt-Ulzburg in häuslicher Isolation. Er war nach Angaben des UKE und der Hamburger Gesundheitsbehörde in Italien im Trentino im Urlaub gewesen und am Sonntag an seinen Wohnort zurückgekehrt. Am Montag habe er noch am UKE gearbeitet und dann am Dienstag während der Arbeit Krankheitssymptome entwickelt. Darauf brach er den Dienst ab.