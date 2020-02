Umweltschützer fordern Stopp aller Baggerarbeiten auf Elbe

Hamburg. Zum Schutz des Stints in der Elbe haben Umweltverbände den Stopp aller Baggerarbeiten auf dem Fluss gefordert. Ein neues Gutachten habe ergeben, dass die Baggerarbeiten erheblichen Einfluss auf die Stint-Bestände hätten und maßgeblich verantwortlich für den rapiden Rückgang sein könnten, heißt es in einer Mitteilung des Aktionsbündnisses "Lebendige Tideelbe" vom Donnerstag. Dem Bündnis gehören die Organisationen WWF, Nabu und BUND an.

Auf Grundlage des Gutachtens müsse der Senat sofort handeln und sowohl die Baggerarbeiten für die Unterhaltung der Elbe als auch für die Elbvertiefung bis Ende Juni stoppen. Zudem müsse der Fluss einer grundsätzlichen FFH-Verträglichkeitsprüfung der EU unterzogen werden. Der Rückgang der Stint-Bestände habe schon heute negative Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem der Tideelbe.