Schleswig-Holstein möchte China-Kompetenzen stärken

Kiel. Schleswig-Holstein will seine China-Kompetenzen ausbauen. Das machten Regierung und Parlament am Donnerstag aus Anlass einer Veranstaltung des Bildungsministeriums und des Chinazentrums der Kieler Universität deutlich. Ein Weg führe über die schulische Bildung, erklärte Bildungsstaatssekretärin Dorit Stenke (CDU). "Wir können bereits in der Schule die interkulturellen Kompetenzen und insbesondere die Chinakompetenz von Lehrkräften sowie von Schülerinnen und Schülern entwickeln."

"Es ist essenziell, dass wir bei uns im Norden Expertise für China haben - zurzeit gibt es da noch großen Nachholbedarf", äußerte Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU). Schleswig-Holstein könne in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Bildung erheblich von einer Zusammenarbeit mit China profitieren. "Was China in den vergangenen drei Jahrzehnten seiner Entwicklung geleistet hat, ist beispiellos."

Chinesisch zu lernen lohne sich, sagte Staatssekretärin Stenke. "China-Kompetenz bedeutet das Vertraut-Sein mit der chinesischen Sprache und Kultur, mit den institutionellen und politischen Strukturen sowie den Märkten", betonte Prof. Angelika Messner vom Chinazentrum der Kieler Uni. "Weil wir diese Kompetenz in Deutschland bislang kaum besitzen, muss Forschung und Lehre zunehmend damit betraut werden - und zwar gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus dem chinesischen Raum." Nur so könnten wissenschaftliche Kooperationen mit China zu beiderseitigem Nutzen und gleichen Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen beider Länder entstehen.

"Unsere Schulen sind der richtige Ort für eine intensive und kritische Auseinandersetzung mit China", äußerte Staatskanzleichef Dirk Schrödter. Er ist Vorsitzender der gemeinsamen Förderkommission Schleswig-Holsteins und der chinesischen Partnerprovinz Zhejiang. Schüler lernten dadurch "nicht nur China besser kennen, sondern auch unsere eigene Demokratie und Werte noch mehr wertzuschätzen".