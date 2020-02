Schäden in deutschen Wäldern größer als bisher angenommen

Berlin/Kiel. In den deutschen Wäldern haben Trockenheit, Stürme und Käfer seit Anfang 2018 größere Schäden angerichtet als bisher angenommen. Nach neuen Daten müssen 245 000 Hektar statt der bisher ermittelten 180 000 Hektar aufgeforstet werden, wie das Bundesagrarministerium am Mittwoch mitteilte. Zum Vergleich: das Saarland hat eine Fläche von rund 257 000 Hektar. Dabei ist Schleswig-Holstein noch glimpflich davongekommen: Hier sind 710 Hektar Waldfläche betroffen. Unter den Flächenländern ist die Fläche nur in Mecklenburg-Vorpommern mit 675 Hektar kleiner. Nordrhein-Westfalen beklagt Schäden auf 68 000 Hektar.

Zu rechnen sei nach Daten der vergangenen beiden Jahre und Schätzungen für dieses Jahr mit 160 Millionen Kubikmetern Schadholz, gab das Bundesministerium weiter an. Bei einer Erhebung im Spätsommer 2019 waren 105 Millionen Kubikmeter errechnet worden. Besonders von Waldschäden betroffen sind außer Nordrhein-Westfalen Sachsen-Anhalt, Hessen und Thüringen.

Bund und Länder haben bereits Millionenhilfen besiegelt, um die Wälder aufzuforsten und besser gegen den Klimawandel zu wappnen. Für die kommenden vier Jahre stehen dafür knapp 800 Millionen Euro zusätzlich bereit. Davon stammen rund 480 Millionen Euro vom Bund, den Rest sollen die Länder beisteuern. Unterstützt werden sollen zum Beispiel das Herausholen von Schadholz, Wiederaufforstungen und ein weiterer Umbau zu klimaangepassten Mischwäldern.

Hintergrund sind Zerstörungen durch Stürme, Borkenkäfer und die extreme Dürre von 2018. Auch im vergangenen Jahr ist es vielerorts trocken gewesen. Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als elf Millionen Hektar Wald.