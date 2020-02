Hund "Balko" rettet Bewohner in Schwentinental

Schwentinental. Ihr wachsamer Hund hat zwei Menschen in Schwentinental (Kreis Plön) am Mittwochmorgen vor einer tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung bewahrt. Hund "Balko" riss die beiden 65- und 63 Jahre alten Bewohner einer Doppelhaushälfte laut bellend aus dem Schlaf, wie die Polizei mitteilte. Irritiert stellten diese bei einem Rundgang einen Wasserschaden in der Zwischendecke zum Keller fest, der Grund für eine Rauchentwicklung an der Ölheizung im Keller war. Mit Verdacht auf Rauchvergiftung wurden beide Bewohner später mit einem Rettungswagen in ein Kieler Krankenhaus gebracht.