Ex-Football-Trainer Esume als Hospitant bei Hecking

Hamburg. Die Spieler und der Trainerstab des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV haben in den kommenden Tagen einen bekannten Hospitanten beim Training dabei. Der ehemalige American-Football-Trainer und TV-Moderator Patrick Esume wird von diesem Mittwoch an die Übungseinheiten an der Seite von Trainer Dieter Hecking beobachten.

Der Kontakt lief über HSV-Sportvorstand Jonas Boldt, wie der Verein mitteilte. Die beiden hatten sich während Boldts Zeit bei Bayer Leverkusen kennengelernt. "Patrick hat sehr interessante Ansichten und Erfahrungen im Teamsport gesammelt, über die wir uns schon mehrfach ausgetauscht haben", sagte Boldt über den 46-jährigen Esume. "Ich halte einen Blick über den Tellerrand hinaus auch zu anderen Sportarten immer für sinnvoll."

Der gebürtige Hamburger Esume spielte unter anderen für die Hamburg Blue Devils und arbeitete auch lange Zeit erfolgreich als Trainer. Mittlerweile ist er unter anderem als Football-Experte im Fernsehen tätig. Bevor er zum American Football kam, spielte er in seiner Jugend in Hamburger Vereinen Fußball.