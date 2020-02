Warnstreik der privaten Busunternehmen geht weiter

Kiel. Mitarbeiter privater Busunternehmen in Schleswig-Holstein haben am Mittwoch ihren Warnstreik fortgesetzt. Die Arbeitsniederlegung werde ohne Unterbrechung bis einschließlich Freitag andauern, sagte Verdi-Streikführer Karl-Heinz Pliete am Morgen.

Grund dafür sind die stockenden Tarifverhandlungen mit dem Omnibus Verband Nord (OVN). Für Verdi ist das bisherige Angebot des Verbandes nicht genug. Dieser hatte angeboten, rückwirkend vom 1. Januar 2020 bis zum 1. November 2021 die Löhne um insgesamt 200 Euro in vier Schritten zu erhöhen. Verdi dagegen fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,00 Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar.

Im Laufe des Tages werden rund 350 Menschen vor der Geschäftsstelle des OVN in Kiel erwartet.