Baerbock: Um Platz eins kämpfen "absolut richtig"

Berlin. Nach der Hamburger Bürgerschaftswahl sehen sich die Grünen darin bestätigt, in Wahlkämpfen um Platz eins zu konkurrieren - halten sich die Frage einer Kanzlerkandidatur aber weiter offen. Ins Rennen um das Amt des Regierungschefs zu gehen, sei "absolut richtig" gewesen, sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock am Montag in Berlin. Eine starke Demokratie lebe davon, dass Parteien in einen inhaltlichen Streit miteinander gingen. "Und wenn man an zweiter Stelle steht, dann ist das sozusagen Auftrag an diejenigen Parteien, eben diesen klugen politischen Wettstreit auch zu führen", sagte sie. Das gelte auch für die Bundestagswahl.

Eine Entscheidung über die Frage einer Kanzlerkandidatur werde man beantworten, "wenn die Zeit dann so weit ist", sagte Baerbock, "wenn wir denn nach wie vor dort stehen, wo wir heute derzeit in den Umfragen stehen." In bundesweiten Umfragen sind die Grünen derzeit mit 20 bis 24 Prozent die zweitstärkste Partei hinter CDU/CSU. In Hamburg hatte ihre Spitzenkandidatin Katharina Fegebank Amtsinhaber Peter Tschentscher (SPD) herausgefordert. Die SPD gewann die Wahl deutlich, die Grünen legten aber stark zu.

Fegebank sagte, es habe sich "absolut ausgezahlt", mit einer Bürgermeister-Kandidatur ins Rennen zu gehen. Mut werde belohnt, und es lohne sich, nicht nur in den inhaltlichen Wettstreit zu gehen, sondern auch zu zeigen, welches personelle Angebot man habe und wie man das Land verändern wolle. "Sei es auf kommunaler, auf landespolitischer oder eben auch auf bundespolitischer Ebene." Das sei eine Lehre aus der Wahl.