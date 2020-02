Hamburg. Beim Fasching in der Schule Rothestraße in Hamburg-Ottensen ist es am Freitag zu einem Eklat gekommen. Wie das Abendblatt erfuhr, ist der Schüler einer vierten Klasse in SS-Uniform samt Armbinde zu dem Fest in der Grundschule erschienen. Er sei, so beschrieb es offenbar die Lehrerin, die Hand zum Hitlergruß gehoben und zwei Finger zum Bart gelegt durch den Flur zwischen den Klassenräumen stolziert. Die Schule hat den Jungen daraufhin der Schule verwiesen ...

Der endgültige Rauswurf aus einer Schule geschieht allerdings nicht ohne Weiteres. Zuvor muss bereits ... Der Schüler im aktuellen Fall war schon in den vergangenen Jahren auffällig geworden, habe Mitschüler mit Scherben bedroht etc.

Immer mehr Leitungen von Kindergärten und Schulen schaffen das Verkleidungsfest in ihren Einrichtungen ab, oder erwägen dies, nachdem es etwa zu rassistischen Zwischenfällen gekommen war. Häufig wird bei Kindern und Jugendlichen deutlich, dass sie keine böse Absicht haben und den Hintergrund bestimmter Verkleidungen gar nicht kennen. Daher setzen sich viele Bildungseinrichtungen zunehmend mit solchen Themen auseinander. Erzieher und Lehrer wollen die Kinder so etwa darauf sensibilisieren, dass Verwandlungen zum Beispiel in einen Indianer oder einen Cowboy diskriminierend sein können.

Beim Karneval im Rheinland führt sogenanntes Blackfacing immer wieder zu heftigen Debatten. Blackfacing ist eine rassistische Praxis, die im 18. Jahrhundert in den USA populär wurde: Weiße malten sich damals das Gesicht schwarz an, um schwarze Menschen zu spielen. Dick gemalte Lippen und ein debiler Blick sollten den Stereotypen eines fröhlichen, naiven und dummen schwarzen Sklaven darstellen. Damit sollte die Bevölkerung belustigt werden. Die rassistische Realität und die Sklaverei wurden dadurch verharmlost und romantisiert.

"Uns ist zu Ohren gekommen, dass ein Junge aus einer vierten Klasse beim Fasching am Freitag in SS-Verkleidung zur Schule gekommen ist. Nun ist unsere Frage: Wie sind Sie als Schule mit dieser schwierigen Situation umgegangen?"

"Wurde der Junge der Schule an diesem Tag verwiesen, oder besucht er die Schule nun generell nicht mehr?"

"Ist der Junge schon in der Vergangenheit aufgefallen?"

"In dem Zusammenhang eine Hintergrundfrage: Was muss eigentlich passieren, damit ein Schüler tatsächlich endgültig der Schule verwiesen wird? Wie ist das Vorgehen dabei?"

"Viele Kitas und Schulen erwägen derzeit in Folge derartiger Situationen eine Abschaffung von Verkleidungen bzw. des ganzen Faschingsfestes. Erwägen auch Sie dies an der Schule Rothestraße?"

"Wird das Thema in der Schule angesprochen? Sensibilisieren Sie die Schüler für den Hintergrund bestimmer Kostüme?"