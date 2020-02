In Norditalien steigt die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Gesundheitsbehörde: Hamburg ist gut vorbereitet

Hamburg. Die Hamburger Gesundheitsbehörde nimmt die steigende Zahl der Coronainfektionen in Italien zum Anlass, noch einmal auf die Vorbereitungen auf Infektionsfälle in Hamburg hinzuweisen. "Hamburg hält eine Vielzahl an klinischen Einrichtungen vor, die Patientinnen und Patienten mit entsprechenden Symptomen medizinisch versorgen können. Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) verfügt über eine Infektiologie mit ausreichend Kapazitäten. Die anderen Hamburger Kliniken verfügen ebenfalls über Isolierzimmer. Bei einer größeren Anzahl von Erkrankten ist es jederzeit möglich, dynamisch zu reagieren und auch Betten gegebenenfalls zeitnah umzuwidmen. Bei Bedarf koordiniert der Fachstab Seuchenschutz in Hamburg relevante Maßnahmen", heißt es in der Mitteilung. In Hamburg gebe es bisher keinen bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion.

Rückkehrern aus den betroffenen Regionen in Norditalien empfiehlt die Behörde: "Reisende, die mit einer in Italien an COVID-19 erkrankten Person einen persönlichen Kontakt hatten, sollten sich umgehend an ihr Gesundheitsamt wenden. Alle anderen Reisenden aus italienischen Regionen mit COVID-19-Erkrankungsfällen, die innerhalb von 14 Tagen nach Rückreise Fieber, Husten oder Atemnot entwickeln, sollten nach telefonischer Anmeldung und unter Hinweis auf die Reise einen Arzt aufsuchen."

Zu der Frage, ob die Abriegelung einzelner Gebiete auch für Hamburg im Falle von vielen Infizierten eine Option sei, wollte sich die Hamburger Gesundheitsbehörde nicht äußern.

Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz möglich

Aber nach dem Infektionsschutzgesetz sind auch in Deutschland einschneidende Maßnahmen möglich. So heißt es dort im Abschnitt zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten im Paragraph "Schutzmaßnahmen": "Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist.

Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen; sie kann auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind. Eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden. Die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) werden insoweit eingeschränkt."

Jetzt noch gegen Grippe impfen lassen

Die typischen Symptome einer Coronainfektion, wie Husten, Atemnot und Fieber, sind ähnlich wie bei der Grippe, die zurzeit Hochsaison hat. Anders als beim Coronavirus gibt es aber gegen die Grippe eine Impfung, die auch jetzt noch sinnvoll sei, sagt Michael Wünning, Chefarzt der Notaufnahme am Marienkrankenhaus,

Entlastung für die Ärzte biete eine höhere Anzahl von Geimpften aber nicht, weil bei gegen Influenza Geimpften die Möglichkeit bestehe, dass sie an einer atypischen Grippe erkranken, so dass Patienten mit Atemwegserkrankungen immer auch auf Influenza getestet werden müssten, sagt Wünning.

Zwei Personen im Marienkrankenhaus negativ getestet

Im Marienkrankenhaus gab es nach seinen Worten bisher keinen Fall einer bestätigten Coronavirusinfektion. Zwei Patienten seien getestet worden, die Ergebnisse waren jedoch negativ. Für die Testung im Verdachtsfall hat das Berliner Robert-Koch-Institut Richtlinien herausgegeben.Danach sollen Personen getestet werden, die typische Symptome zeigen und zusätzlich innerhalb der vergangenen 14 Tage Kontakt zu einem nachgewiesen Erkrankten hatten oder sich innerhalb der vergangenen 14 Tage innerhalb einer betroffenen Region aufgehalten haben.

Mittel zur Händedesinfektion benutzen

Sollte es zu einer größeren Zahl von Infizierten kommen, ist das Marienkrankenhaus vorbereitet. "Zuerst würden wir diese Patienten an die Spezialabteilung am UKE verlegen, wenn sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden", sagt Wünning. Bei größeren Erkrankungszahlen "können wir zügig Isolationsmöglichkeiten aufbauen, um eine größere Anzahl von Infizierten zu behandeln." Das Personal werde geschult, es sei genügend Schutzausrüstung vorrätig. "Man muss diese Infektion sehr gut im Auge behalten, aber man muss auch aufpassen, dass man keine Panik schürt", sagt Wünning.

Um sich vor Infektionen zu schützen – damit sind in dieser Zeit auch die Grippe und grippale Infekte gemeint – ,empfiehlt der Mediziner eine gründliche Händehygiene mit häufigem Händewaschen und regelmäßiger Händedesinfektion. Von Menschen mit Atemwegsinfekten solle man Abstand halten, Und wenn man selbst erkältet sei, solle man immer in die Ellenbeuge husten oder niesen.

Genau wie andere Atemwegsinfektionen wird das Coronavirus vor allem über Tröpfcheninfektion übertragen, also durch die Atemluft. Fraglich ist aber, ob es auch durch Ausscheidungen aus dem Darm weiterverbreitet wird. Dazu sagt Prof. Marylyn Addo, Leiterin der Infektologie am UKE: Das Virus sei im Stuhl nachgewiesen worden, könne also wahrscheinlich auch darüber übertragen werden.

Atemschutzmasken vielerorts nicht lieferbar

Die Angst vor einer Ansteckung mit dem neuen Corona-Virus hält auch in Hamburg weiter an. Laut Kai-Peter Siemsen, Präsident der Hamburger Apothekerkammer, ist die Nachfrage an Atemschutzmasken wegen Corona ungebrochen. „Leider bedarf es weiterhin großer Mühen, diese in ausreichender Zahl zu beschaffen. Vielerorts sind diese nicht lieferbar.“ Im Zusammenhang mit den Masken spricht er jedoch von einer „fehlenden Sinnhaftigkeit“. Das sieht auch die Bundesapothekerkammer so: „Um sich vor einer Infektion zu schützen, brauchen Gesunde in Deutschland nach derzeitigem Wissensstand keine Atemschutzmasken“, heißt es in einem aktuellen Eintrag auf der Homepage.

Einen Effekt auf Restaurantbesuche hat Corona nach Abendblatt-Informationen zumindest in Hamburg derzeit nicht. Demnach spüren chinesische Restaurants in der Hansestadt nur in Einzelfällen einen Besucherrückgang.

Cornelia Poletto muss Restaurant in China schließen

Die bekannte Hamburger Köchin Cornelia Poletto musste ihr Restaurant „The Twins“ in Shanghai vorübergehend schließen – wegen des in China grassierenden Corona-Virus. Das hat die Presseagentur „hesse und hallermann“ bestätigt. Derzeit gehe man davon aus, im Laufe der Woche wieder eröffnen zu können. Allerdings mit speziellen Auflagen zur Desinfektion. Außerdem würden sogenannte Sharing-Menüs, bei denen Gäste mit Stäbchen aus einem Topf essen, vorerst nicht erlaubt sein. Poletto hatte das Restaurant 2018 in Shanghai parallel zu der Flagshipstoreröffnung des Küchengeräteherstellers „Zwilling“ eröffnet, mit dem sie schon lange zusammenarbeitet. Im „The Twins“ stehen mediterran-italienisch inspirierte Gerichte auf der Karte.

Corona-Test aus Hamburg

Das Hamburger Unternehmen altona Diagnostics GmbH hat die Entwicklung eines Testsystems zum Nachweis des neuen Coronavirus abgeschlossen und Ende der vergangenen Woche auf den Markt gebracht. Mit diesem Test wird es laut dem Hersteller Laboren ermöglicht, den Erreger der neu aufgetretenen Atemwegserkrankung schnell und spezifisch nachzuweisen.