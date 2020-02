Bürgermeister Tschentscher jubelt über großartigen Abend

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich hocherfreut über den sich abzeichnenden Ausgang der Bürgerschaftswahl gezeigt. "Was für ein großartiger Abend", sagte Tschentscher am Sonntagabend auf der Wahlparty der SPD in Hamburg. Als sich die Sozialdemokraten vor zwei Jahren nach dem Weggang des damaligen Bürgermeisters Olaf Scholz als Bundesfinanzminister nach Berlin neu aufgestellt hätten, sei das alles nicht selbstverständlich gewesen. Die Hamburger SPD bleibe die führende, bestimmende Kraft in der Hansestadt, sagte Tschentscher.

Hamburgs SPD-Chefin Melanie Leonhard dankte Tschentscher für dessen Wahlkampf. "Peter, das ist dein Applaus", sagte sie bei der SPD-Wahlparty. Nach Prognosen von ARD und ZDF (18.00 Uhr) rutschte die SPD zwar ab, erreichte mit 37,5 bis 38 Prozent aber wieder klar Platz eins (2015: 45,6) vor den mit ihr regierenden Grünen.