Fußballderby: Polizei mit Augenmerk auf Fanaktivitäten

Hamburg. Das Stadtderby zwischen den Zweitliga-Fußballern des Hamburger SV und des FC St. Pauli wird auch bei der Polizei in der Hansestadt immer mehr ein Thema. Wie die Polizei am Mittwoch bestätigte, gab es bereits am Dienstag ein Treffen mit Vertretern beider Clubs. Eine Lageeinschätzung wollte die Polizei am Mittwochnachmittag geben.

Schon jetzt steht fest, dass die Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) als Risikospiel eingestuft wird. So wird es im Volksparkstadion keinen Alkoholausschank geben, die beiden Fanlager werden getrennt. Schon am Dienstagabend hatte die Gruppierung "Ultrà Sankt Pauli" auf ihrer Homepage mitgeteilt, dass der für Samstag geplante Fanmarsch im heimischen Millerntor-Stadion und nicht wie ursprünglich geplant am S-Bahnhof Eidelstedt startet. Dieses Thema sei "keine Eskalation" wert. Der Startpunkt Eidelstedt wäre schwierig gewesen, da von dieser Station auch viele HSV-Fans in den Volkspark gehen.

Auf dem Facebook-Profil "Möwenschiss" kündigten HSV-Anhänger an, ebenfalls einen Fanmarsch zu organisieren. Dieser soll am Bahnhof Stellingen beginnen. Die St.-Pauli-Fans reisen nun vom Millerntor über Othmarschen und von dort mit Sonder-S-Bahnen und Shuttle-Bussen zum Derby an.

Auch für den Abend vor dem Spiel haben die Unterstützer der beiden Hamburger Zweitligisten Aktionen angekündigt. Die Anhänger des FC St. Pauli treffen sich am Freitag in der Nähe des Heiligengeistfelds, jene des HSV wollen sich unter dem Motto "Der Kiez in blau-weiß-schwarzer Hand" in Lokalen rund um den gut eineinhalb Kilometer entfernten Hans-Albers-Platz versammeln. Die Polizei will auch auf diese Aktivitäten ein Augenmerk haben.