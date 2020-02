Hamburg. Am Dienstag gegen 11.30 Uhr ist in Hamburg wieder mit einer Sturmflut zu rechnen: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) kündigt an, dass das Mittaghochwasser voraussichtlich einen Wasserstand von 3,65 Meter über Normalhöhennull erreichen wird. Das entspricht einem Plus von 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser.

In diesem Zusammenhang gibt das Lagezentrum der Polizei folgende Hinweise:

Achten Sie auf Lautsprecherdurchsagen.

Tiefliegende Gebiete außerhalb der Hochwasserschutzanlagen und Deiche, insbesondere im Hafen, der HafenCity und den elbnahen Gebieten werden teilweise überflutet.

Bringen Sie Ihre Fahrzeuge in höher gelegene Gebiete.

Sichern Sie tiefliegende Gebäude vor dem Hochwasser.

Verständigen Sie bitte auch Ihre Nachbarn, insbesondere diejenigen, die aufgrund von Behinderungen, Sprachbarrieren oder eingeschränkter Mobilität möglicherweise Unterstützung brauchen.

Die Sturmfluten in den letzten Tagen in Hamburg

Die Elbe hat den Fischmarkt in Hamburg überflutet. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Der Fischmarkt komplett überflutet. Das Wasser hat auch die Große Elbstraße bedeckt. Foto: Thorsten Ahlf

Ein Polizeiauto fährt über den überfluteten Fischmarkt. Am Montagvormittag ist die Elbe wieder übergelaufen. Foto: TV News Kontor

Vor dem Hochwasser geschützt: Bierfässer, Getränke und Veranstaltungsequipment stehen in der Fischauktionshalle auf einer Bühne. Foto: TV News Kontor

Erneute Sturmflut in Hamburg. Am Montagmorgen brachte Tief „Victoria“ die sechste Sturmflut in diesem Monat nach Hamburg. Foto: TV News Kontor



Ein Baum ist am Sonntagabend auf Gleise der U1 kurz hinter dem Bahnhof Buckhorn Richtung Ohlstedt gefallen und hatte dabei noch einen Zaun zerstört. Die Feuerwehr musste den Baum klein sägen. Foto: TV News Kontor

Auch der Zugang zum gesperrten S-Bahnhof Elbbrücken wurde erneut überflutet – wenn auch nicht so stark wie in den vergangenen Tagen. Foto: TV Newskontor

Die vierte Sturmflut überschwemmte am Mittwochmorgen den Fischmarkt. Foto: Michael Arning

Auch einige Tiefgaragen wie hier in der Straße „Pickhuben“ sind vollgelaufen. Foto: Michael Arning

Die HafenCity wurde für den Verkehr gesperrt. Foto: Michael Arning



Die Elbchaussee wurde von der Sturmflut am Mittwochmorgen überschwemmt und musste teilweise gesperrt werden. Foto: TV News Kontor

Fußgänger gehen am Dienstag bei Sturm und Regen durch die Hamburger Hafencity an einer Aussichtsterrasse entlang, die von der Elbe umspült wird. Foto: Axel Heimken / dpa

Der Sturmflut dritter Teil: Am Anleger Teufelsbrück gab es am Dienstagnachmittag nasse Füße. Foto: TV News Kontor

Trübe Aussichten: In Hamburg bleibt es auch in den kommenden Tagen stürmerisch und nass. Foto: Axel Heimken / dpa

Die Wellen der Sturmflut vom Montag haben die alte Strandmauer am Nord-/Ostufer von Wangerooge freigelegt. Die Abbruchkante ist hier bis zu sechs Meter hoch. Foto: Peter Kuchenbuch-Hanken / dpa



Ein Ponton-Teil musste von Feuerwehrtauchern am Dienstag aus der Elbe geborgen werden. Foto: TV Newskontor

Ein großer Baum ist am Dienstag auf parkende Autos im Schröderstiftweg (Stadtteil Rotherbaum) gestürzt – verletzt wurde aber niemand. Foto: TV Newskontor

Die Feuerwehr zersägte den Stamm. Foto: TV News Kontor

Der Fischmarkt wurde von der zweiten Sturmflut am Dienstagmorgen wieder überschwemmt. Foto: TV News Kontor

Sturmflut in Hamburg: Das Wasser der Elbe ragt bis hoch an die Fenster der Fischauktionshalle. Foto: Thorsten Ahlf



Hat trockene Füße behalten: Die Skulptur eines Fischhändlers steht erhöht vor der Fischauktionshalle. Foto: Throsten Ahlf

Die Hadag-Fähren fuhren während der Sturmflut unter anderen den Halt Altona Fischmarkt nicht an, weil die Passagiere weil der Weg vom Landungsteg und die Straßen geflutet waren. Foto: Thorsten Ahlf

Sturmflut im Hamburger Hafen: der Fischmarkt stand am Montag unter Wasser. Foto: josi

HADAG-Fähre "Hamburgensie" auf der Elbe bei Sturmflut am 10. Februar 2020. Foto: Thorsten Ahlf

Der Wasserstand am Anleger Elbphilharmonie am Platz der Deutschen Einheit am Montagabend gegen 19 Uhr. Foto: HA



Diese Villa im Blankeneser Treppenviertel wurde durch Orkantief "Sabine" massiv beschädigt. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Am Hamburg Airport fielen auch am Montag noch viele Flüge aus. Foto: TV News Kontor

Die Ruhe bei dem Sturm: Die Bahnsteige am Hamburger Hauptbahnhof waren am Montag fast menschenleer. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Sturmtief "Sabine" sorgte am Hamburger Hauptbahnhof für zahlreiche Ausfälle und Verspätungen. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Die Deutsche Bahn stellte am Hamburger Hauptbahnhof einen Aufenthaltszug bereit. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen eines Rettungsdienstes verteilen am Hauptbahnhof Hannover Suppe an gestrandete Reisende. Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Weil ein Kran umzustürzen drohte, wurde ein Wohngebiet in Pinneberg evakuiert. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Etwa 120 Menschen in der Umgebung mussten ihre Gebäude verlassen. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Auf einem Parkplatz ist ein Baum auf ein Auto gestürzt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Ein von Orkanböen des Sturmtiefs "Sabine" umgewehter Baum liegt auf der AKN-Bahnstrecke Henstedt-Ulzburg–Elmshorn bei Barmstedt. Foto: Florian Sprenger / dpa



Im Niendorfer Gehege ließ Sturmtief "Sabine" einen Baum in eine Stromleitung kippen. Foto: TV News Kontor

Pinneberg: Häuser werden evakuiert. Foto: Manfred Augener

Ein zersägter Baum liegt im Treppenviertel an einem Wohnhaus, das durch den Orkan "Sabine" stark beschädigt wurde. Foto: Jonas Walzberg / dpa

Der Baum hat das Haus in Blankenese teilweise zum Einsturz gebracht. Foto: Jonas Walzberg / dpa

In dem Haus befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks keine Menschen. Foto: Jonas Walzberg / dpa



In Wiesmoor (Niedersachsen) krümmen sich die Bäume rund um eine Brücke über den Nordgeorgsfehnkanal. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

In Handewitt räumen Feuerwehrleute eine Straßenlaterne von der Straße. Foto: Benjamin Nolte / dpa

Ein Arbeiter stellt einen vom Wind umgeworfenen Bauzaun wieder auf. Foto: Swen Pförtner / dpa

Aukrug-Homfeld: Freiwillige Feuerwehrmänner beseitigen einen umgeknickten Baum auf der Bahnstrecke Neumünster-Heide. Foto: dpa

Orkan "Sabine" in Hamburg: Ein Baum blockiert die Neuwiedenthaler Straße in Hausbruch. Foto: André Zand-Vakili



In Großbritannien und Irland ist es am Wochenende zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Schäden durch Sturm und Regen gekommen. Foto: Owen Humphreys / dpa

Lena und Erik aus Jever sind während des Orkans "Sabine" an der Nordseeküste von Wilhelmshaven. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Wegen des Sturmtiefs "Sabine" bleiben am Hamburger Flughafen am Sonntag und am Montag zahlreichen Maschinen am Boden. Foto: TV News Kontor

Dagebüll: Die Fähre "Schleswig-Holstein" verlässt am Mittag als letzte heutige Fährverbindung den Hafen von Dagebüll nach Föhr. Foto: Bodo Marks / dpa

Wilhelmshaven: An der Nordseeküste von Wilhelmshaven wütet das Sturmtief ·Sabine· Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa



Dagebüll: Reisende, die von der Insel Föhr kommen, warten am Fähranleger Dagebüll auf einen Shuttlebus. Foto: Bodo Marks / dpa

Schlüttsiel: Auf einer Anzeigentafel wird der Ausfall der Fähren zu den Halligen angekündigt. Foto: Bodo Marks / dpa

Die Tore zum Hafen von Dagebüll blieben bei starkem Sturm geschlossen. Foto: Bodo Marks / dpa

Ein Blick auf die Gleisanlagen des Hamburger Hauptbahnhofes. Am Sonntagnachmittag strich die Deutsche Bahn auch Fernverbindungen wegen des Sturmtiefs "Sabine". Foto: TV News Kontor

Reisende am Hamburger Hauptbahnhof: Die Ankündigung von Sturmtief "Sabine" führt im Norden zu Zugausfällen. Foto: TV News Kontor



Hunderte Reisende drängeln sich am Hamburger Hauptbahnhof. Viele Züge wurden am Sonntag gestrichen. Foto: TV News Kontor

Starts und Landungen gecancelt. Die Gefahren, die Sturmtief "Sabine" mit sich bringt, sind zu hoch. Foto: TV News Kontor

Flughafen Hamburg: Mehr als 35 Abflüge wurden in Fuhlsbüttel gestrichen. Reisenden sollen sich bei ihrer Airline erkundigen, wie es weitergeht. Foto: TV News Kontor



Immer wieder Schauer und Gewitter im Norden

Nicht nur in Hamburg, auch in den übrigen Teilen Norddeutschlands müssen sich die Menschen am Dienstag auf wechselhaftes Wetter und jede Menge Wind einstellen. Insbesondere an der Nord- und Ostseeküste sei ab dem Vormittag auch mit stürmischen Böen und Sturmböen zu rechnen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.

Im Harz gebe es am frühen Morgen außerdem Schneeregen und leichte Schneefälle. Auch für den restlichen Tag sind die Aussichten eher trüb: Bei Temperaturen von maximal zehn Grad sind nach Angaben des Sprechers immer wieder Schauer und vereinzelte Gewitter zu erwarten.