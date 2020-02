Stürmisches und unbeständiges Wetter im Norden hält an

Hamburg/Kiel. In Hamburg und Schleswig-Holstein muss am Sonntagabend weiter mit stürmischen Böen und Regen gerechnet werden. An der Nordseeküste sind auch weiterhin schwere Sturmböen möglich, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagmittag mitteilte. Die Temperaturen liegen bei milden 13 Grad Celsius.

In der Nacht nehmen Wind und Regen vorübergehend ab. Nur an der Westküste sind bis Montagvormittag schwere Sturmböen bis 95 Stundenkilometer zu erwarten. Im weiteren Tagesverlauf nimmt der Sturm laut der DWD-Prognose dann auch in den anderen Landesteilen wieder zu. Es werden erneut milde 12 Grad Celsius erwartet.