Einfamilienhaus in Epenwöhrden brennt komplett aus

Epenwöhrden. Ein Einfamilienhaus in Epenwöhrden (Kreis Dithmarschen) ist am Samstagnachmittag in Brand geraten. Wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen sagte, hatten die Bewohner das Haus im Eckernweg beim Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist komplett ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.