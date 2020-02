Hamburgs FDP leitet bei Parteitag Wahlkampf-Endspurt ein

Hamburg. Die FDP Hamburg will heute den Endspurt im Wahlkampf einleiten. Nach dem Eklat um die Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen müssen die Freidemokraten bangen, ob sie überhaupt wieder in die Bürgerschaft einziehen können. Ein am Freitag veröffentlichtes ZDF-Politbarometer sieht die Freidemokraten in der Hansestadt bei der Sonntagsfrage nur noch bei 4,5 Prozent.

Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein will sich von solchen Umfrageergebnissen nicht entmutigen lassen. "Wir geben nicht auf. Wir sagen nicht nur, wir sind Optimisten. Wir sind auch Optimisten", hatte die Hamburger Fraktionsvorsitzende am Samstag gesagt.

Auf dem Parteitag werden neben Treuenfels-Frowein die Landesvorsitzende Katja Suding, die stellvertretende Bundesvorsitzende Nicola Beer, Generalsekretärin Linda Teuteberg und die EU-Abgeordnete Svenja Hahn sprechen.

Der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich war am 5. Februar im Landtag in Erfurt überraschend mit den Stimmen von Liberalen, CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Das hatte einen Proteststurm ausgelöst. Auch die Hamburger FDP hatte erklärt, Kemmerich hätte diese Wahl nicht annehmen dürfen.