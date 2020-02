Jahresbeginn zu nass: "Land unter" sorgt Menschen im Norden

Hamburg/Kiel. "Land unter" macht den Menschen im Norden zu schaffen. Der Januar war in Hamburg und Schleswig-Holstein zu nass, und auch der Februar zeigte sich bislang ungewöhnlich regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst DWD mitteilte. Die zum Teil sintflutartigen Regenmengen der vergangenen Wochen konnten stellenweise kaum noch im Boden versickern. Unter der Staunässe leiden auch die Pflanzen.

So wurden in Hamburg-Fuhlsbüttel im Januar 80,9 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Das sind 32 Prozent über dem langjährigen Mittel, sagte ein DWD-Sprecher. Bis Mitte Februar kamen rund 64 Liter dazu. Damit sei das Regenkontingent des ganzen Monats bereits um 55 Prozent überschritten. "Solche Situationen werden wir künftig häufiger bekommen können - vor allem in der langen Sicht, weil der Klimawandel auch höhere Meeresspiegel mit sich bringt", sagte Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne).