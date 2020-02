Auto landet auf dem Dach: Fahrerin schwer verunglückt

Bei einem Verkehrsunfall auf der L103 bei Pinneberg ist eine Frau am Freitag schwer verunglückt. Die Autofahrerin überschlug sich aus ungeklärten Gründen zwischen dem Kreisel Pinneberg und der Anschlussstelle Waldenau mit ihrem Auto und landete hinter der Leitplanke, wie die Feuerwehr Pinneberg mitteilte. Da sie im Fußbereich des Pkw eingeklemmt war, mussten Rettungskräfte die Schwerverletzte aus dem Auto befreien. In Folge des Unfalls wurde die Landstraße zeitweise in beide Richtungen gesperrt.