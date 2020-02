Schleswig-Holstein will Lesbos-Flüchtlingskinder aufnehmen

Rendsburg/Kiel. Schleswig-Holstein will einige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von der griechischen Insel Lesbos ins Land holen. Wenn eine gemeinsame europäische Lösung gefunden wurde, sei das Land sofort bereit, einige der derzeit auf Lesbos untergebrachten Kinder und Jugendlichen aufzunehmen, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) nach Angaben seines Hauses am Freitag auf einer Veranstaltung in Rendsburg. Die 5000 Kinder und Jugendlichen auf Lesbos hätten dort keine Perspektive.

"Daher habe ich dem Bundesinnenminister geschrieben und an ihn appelliert, gemeinsam mit seinen europäischen Kollegen zügig eine Lösung zu finden", sagte Grote. In dem Schreiben an Bundesminister Horst Seehofer (CSU), das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, bietet der Kieler Ressortchef an, 25 bis 30 junge Flüchtlinge von Lesbos aufzunehmen.