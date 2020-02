Bereits 120 Verkehrsunfälle mit E-Scootern in Hamburg

Hamburg. Seit der Einführung der E-Scooter im Juni in Deutschland hat es bereits 120 Verkehrsunfälle mit den neuen Elektro-Tretrollern in Hamburg gegeben. Dabei wurden 92 (77 Prozent) der Unfälle von den Fahrern verursacht, sagte der Leiter der Verkehrsdirektion, Ulf Schröder, am Freitag bei der Vorstellung der Verkehrssicherheitsbilanz 2019.

57 Nutzer wurden leicht verletzt und sechs von ihnen schwer, von den anderen Verunglückten wurden 29 leicht und drei schwer verletzt. Insgesamt leitete die Polizei 222 Verfahren wegen Alkohol- oder Drogenkonsums ein, 73 Fahrerlaubnisse wurden durch die Staatsanwaltschaft entzogen.

"So mancher hat sich gewundert, weil er meinte, wenn ich Alkohol getrunken habe, mit dem Auto darf ich ja nicht mehr fahren, aber ich kann den E-Scooter nehmen", sagte Schröder. "Das ist weit gefehlt, denn ein E-Scooter ist ein Kraftfahrzeug und da gelten die Regeln wie beim Auto."