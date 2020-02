Thunberg kommt zur Fridays for Future-Demo nach Hamburg

Hamburg. Greta Thunberg wird am 21. Februar zur Fridays for Future-Demonstration nach Hamburg kommen. "Der Besuch von Greta Thunberg zeigt, dass Fridays for Future sich genauso wenig wie die Klimakrise an Landesgrenzen hält und Hamburg an dem Tag im Fokus der europäischen Aufmerksamkeit stehen wird", sagte Mitorganisator Arnaud Boehmann der Deutschen Presse-Agentur. Die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft am 23. Februar sei keine regionale Sache, sondern ein entscheidender Akzent für Klimapolitik deutschlandweit. Es wäre bereits der zweite Besuch Thunbergs in Hamburg, zuletzt war sie am 1. März 2019 in der Hansestadt.

Zu der Klima-Demonstration am 21. Februar werden 30 000 Teilnehmer erwartet. Start ist am Heiligengeistfeld, danach wollen die Demonstranten über den Rathausmarkt, Jungfernstieg und Gänsemarkt durch die Innenstadt ziehen. Thunberg werde eine Rede halten, außerdem werde die Hamburger Hip-Hop-Gruppe Fettes Brot auftreten.