Datenschutzbeauftragter beklagt Defizite beim Vollzug

Hamburg. Die Datenschützer hängen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben hinterher, weil sie nicht hinreichend ausgestattet sind. Das sagte der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar bei der Vorlage seines Jahresberichts am Donnerstag in Hamburg. Danach habe sich die Zahl der Beschwerden bei seiner Behörde im vergangenen Jahr um rund ein Viertel auf 2360 erhöht, nachdem sie sich im Jahr davor bereits verdoppelt hatte. Das sei einerseits erfreulich, weil sich mehr Unternehmen und Bürger aktiv um den Schutz ihrer Daten sorgten und das Bewusstsein für Datenschutzrechte gestiegen sei.

Andererseits könne die Behörde die Beschwerden mangels Ressourcen nicht mehr in angemessener Zeit beantworten. Die Ausstattung des Datenschutzes mit gegenwärtig 27 festen und sieben befristeten Stellen reiche dafür nicht aus. Caspar will sich in bevorstehenden Gesprächen zum Haushalt seiner Behörde für 2021/22 um eine Aufstockung bemühen. Vollzugsdefizite gebe es auch beim Datenschutz auf europäischer Ebene, weil die nationalen Behörden unterschiedlich intensiv gegen mögliche Verstöße globaler Internetdienste vorgingen.