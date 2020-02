Deichtorhallen präsentieren "Junge Malerei in Deutschland"

Hamburg. Mit dem Ausstellungsprojekt "Junge Malerei in Deutschland" wollen die Hamburger Deichtorhallen den aktuellen Stand des Mediums Malerei bestimmen. "Ziel war es, einen gültigen Querschnitt durch die junge, in Deutschland entstandene Malerei zu geben und dabei alle Erscheinungsformen des Mediums ohne konzeptuelle oder ideologische Einschränkungen zu berücksichtigen", teilten die Deichtorhallen am Donnerstag in Hamburg mit. Gezeigt werden rund 150 Werke von 53 Künstlern, die die Generation der heute Vierzigjährigen repräsentieren. Die Schau war zuvor bereits in Bonn, Chemnitz und Wiesbaden zu sehen.

Gezeigt werden Künstler, die die Malerei im klassischen Sinne als Tafelbild oder als Bild auf der Wand weiterentwickeln. In einem Auswahlprozess, der die Kuratoren über ein Jahr lang in Ateliers in der gesamten Bundesrepublik führte, entstand eine Liste mit 200 Künstlern, welche die Vielfalt und Qualität des künstlerischen Schaffens in Deutschland abbilden soll. Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung werde mit der Ausstellung der Versuch unternommen, einen möglichst umfassenden Überblick über die gegenwärtige Malerei in Deutschland zu geben.