Hafenlogistiker HHLA steigert Umsatz und operatives Ergebnis

Hamburg. Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat dank eines steigenden Containerumschlages Umsatz und operatives Ergebnis im vergangenen Geschäftsjahr gesteigert. Der Umsatz wuchs um 6,8 Prozent auf 1,38 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebit) legte um 8,8 Prozent auf 222 Millionen Euro zu. Damit habe HHLA die eigenen Jahresziele erreicht, hieß es. Das Unternehmen hatte zuletzt eine deutliche Steigerung der beiden Kennziffern in Aussicht gestellt.

Der Containerumschlag stieg um 3,3 Prozent auf 7,6 Millionen Standardcontainer. Zu dieser Steigerung trug die Integration des im vergangenen Jahr erworbenen Terminals in Tallinn (Estland) bei. Aber auch das Umschlagsvolumen in Hamburg verbesserte sich leicht. Details zu den Zahlen sowie den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr will HHLA am 25. März veröffentlichen.