Kiel. Schleswig-Holsteins Tourismusbranche will mehr Gäste aus Skandinavien anlocken. Nach einigen Jahren Pause ist das Land vom 21. bis 23. Februar wieder in Dänemark mit einem eigenen Stand auf der größten Ferienmesse Skandinaviens in Herning vertreten. Nach Angaben der Tourismus-Agentur (TASH) sind mehrere Hotels dabei, aber auch die Marketinggesellschaften, von Sylt, Kiel und Husum sowie der Hansa-Park Sierksdorf.

Das Statistikamt Nord hatte für den Zeitraum von Januar bis November 2019 rund 679 000 Übernachtungen von Gästen aus Dänemark verzeichnet und 192 000 Übernachtungen von Besuchern aus Schweden. "Von Jahr zu Jahr reisen mehr Gäste nach Schleswig-Holstein, die allerdings bisher überwiegend aus dem eigenen Land kommen", sagte TASH-Geschäftsführerin Bettina Bunge. "Uns geht es darum, das Gästevolumen insbesondere aus Dänemark und Schweden zu steigern und unsere Nachbarn für den echten Norden zu begeistern."