Vollbrand einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle

Owschlag. In Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat eine Maschinenhalle gebrannt. Das Gebäude, in dem landwirtschaftliche Geräte standen, brannte nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag in voller Ausdehnung. Zahlreiche Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, zwei angrenzende Lagerhallen und ein Wohnhaus vor den Flammen zu schützen. Verletzt wurde niemand. Zum entstandenen Schaden und der Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.